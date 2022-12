Les prix sont restés stables en novembre

En novembre, l’indice des prix à la consommation hors tabac et l’indice général se stabilisent après des baisses respectives de 0,3 % et 0,2 % enregistrées le mois précédent, indique l’Isee. La hausse des prix de l’alimentation (+0,5 %) et des produits manufacturés (+0,5 %) masque un repli notable des prix de l’énergie (-1,7 %). Ceux des services et du tabac sont stables ce mois-ci. Les prix de l'alimentation repartent à la hausse (+0,5 % en novembre après -0,4% en octobre). Sur les douze derniers mois, l'indice général augmente de 4,6 % et l'indice hors tabac de 4,4 %.