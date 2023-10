[INFOGRAPHIES] Plus diplômées, les femmes restent plus éloignées de l’emploi

Alors que la loi du pays sur "l’égalité professionnelle réelle", a été adoptée en mai au Congrès, le chemin à parcourir pour y parvenir est encore long. C’est ce que la dernière enquête sur "les forces de travail en 2022" de l’Isee (Institut de la statistique et des études économiques) révèle, montrant à quel point les écarts demeurent entre les femmes et les hommes.

Les femmes deux fois plus "inactives"

Si les Calédoniennes réussissent mieux à l’école, puis dans leurs études, cette logique ne se retrouve plus, ensuite, dans le monde du travail. À titre d’exemple, le taux d’emploi est de 63,3 % chez les hommes, contre seulement 54,1 % chez les femmes, qui sont par ailleurs deux fois plus nombreuses à être inactives. Du moins selon la définition du Bureau international du travail (BIT) qui ne prend pas en compte les activités plus informelles.

Entre 2020 et 2022, plus de 4 000 nouvelles personnes ont rejoint le marché du travail en tant qu’actifs. Mais ces bons résultats profitent davantage aux hommes (+ 3 200 emplois) qu’aux femmes (+ 850).

Inégalités à diplômes équivalents

Les femmes sont plus diplômées que les hommes. Elles sont 43 % des 15-64 ans à être titulaires d’un bac ou d’un diplôme supérieur, contre 36 % pour les hommes.

Pourtant, à niveau de diplôme équivalent, les écarts entre hommes et femmes persistent, en particulier jusqu’au niveau bac où la proportion des femmes en emploi est inférieure à celle des hommes d’au moins 10 points.

Néanmoins, ces inégalités tendent à se réduire à mesure que le niveau de qualification augmente. Ce qui n’empêche pas une constante : quel que soit leur niveau de diplôme, les femmes sont plus souvent "inactives" que les hommes.

Une situation professionnelle plus précaire

Autre enseignement de cette étude, les femmes sont plus souvent en situation de précarité et dans les catégories les moins hautes au sein de la hiérarchie.

Dans le secteur privé, elles occupent 44 % des emplois salariés et sont nettement plus à temps partiel que les hommes, soit 24 %, contre 4 % des hommes. Cette réduction du temps de travail est subie dans la grande majorité des cas, plus encore pour les hommes (72 % des cas) que pour les femmes (64 %).

En parallèle, bien que plus diplômées, elles occupent moins de postes sur des catégories d’emplois intermédiaires ou supérieures (15 % des femmes, contre 24 % des hommes).

Même tendance dans le secteur public, où elles sont pourtant majoritaires, représentant 62 % des emplois. En clair, les hommes sont les plus nombreux dans les postes de catégorie A ou d’encadrement. À l’inverse, les femmes sont les plus représentées dans les postes de catégorie C. Enfin, elles sont davantage à temps partiel (dans 15 % des cas, contre 5 % pour les hommes).

"Les femmes sont en général plus diplômées que les hommes, sauf que leur situation sur le marché du travail est assez curieuse puisqu’elles se trouvent à des postes moins enviables qu’eux", résume Olivier Fagnot, directeur de l’Isee, qui rappelle que "ces écarts ont toujours existé. C’est un processus lent, mais on s’aperçoit que ces différences se résorbent petit à petit, même si elles sont encore bien présentes."