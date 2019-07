Un guide pour les acheteurs publics et les entreprises

Collectivités, provinces, communes, établissements publics, groupements d'intérêt public, entreprises : toutes les entités susceptibles de lancer un appel d'offres sont concernées. « L'objectif de ce guide, édité dans une volonté de pédagogie à l'occasion d'un avis que nous avons rendu récemment, est de rappeler la règle et de permettre aux personnes d'évaluer le risque », commente Aurélie Zoude-Le-Berre, présidente de l'Autorité de la concurrence. En d'autres termes, le risque d'être victime de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par une ou plusieurs entreprises, lors de la procédure d'appel d'offres. « Une collectivité peut se faire avoir de bonne foi, poursuit-elle, en choisissant l'offre la moins disante, sans être alertée sur le fait que les entreprises postulantes font partie du même groupe, ou n'ont pas désigné comme elles sont censées le faire, celle d'entre elles qui postulera. » Pour Aurélie Zoude-Le-Berre, l'objectif est que les collectivités publiques sachent identifier si elles ont été victimes d'« entente » et qu'elles puissent réagir. Concerter des offres de manière à ce que le soumissionnaire choisi par les membres d'une entente - ou « cartel » soit sélectionné par la collectivité publique, est en effet une pratique sanctionnée sévèrement par les autorités de concurrence. « Des pratiques qui portent également préjudice aux contribuables calédoniens », précise Aurélie Zoude-Le-Berre.

Des sanctions lourdes

« On se rend compte que les administrations et les collectivités publiques ne sont pas forcément bien outillées pour comprendre la concurrence, par exemple les petites mairies, poursuit la présidente de l'ACNC. Les collectivités sont assez au fait du Code des marchés publics, mais pas nécessairement du droit de la concurrence et de ses notions comme l'entente - a contrario du jeu normal de la concurrence. » Le guide détaille à cet effet les éléments constitutifs de l'entente, les différentes formes de coordination des offres entre concurrents qui peuvent survenir, ou encore la jurisprudence qui s'applique dans le cadre d'un appel d'offres.

La jurisprudence, c'est ce que construit pas à pas l'Autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie, au fur et à mesure des avis qu'elle rend. « Des règles, dans la concurrence, il y en a très peu, le reste relève de la jurisprudence », explique l'ACNC. Saisie dernièrement pour avis par la ville de Nouméa au sujet du contrat de concession de la distribution d'énergie électrique de la commune, l'Autorité a saisi l'occasion pour compiler ses recommandations. Celles-ci brossent aussi les obligations des acheteurs publics pour assurer un traitement juste et équitable aux soumissionnaires potentiels des appels d’offres.

En Nouvelle-Calédonie, les sanctions pour les entreprises qui se rendent coupables de pratiques anticoncurrentielles peuvent aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé, ou 175 millions CFP si le contrevenant n'est pas une entreprise - association, syndicat. Le guide est disponible sur le site internet de l'Autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie.

Savoir +

www.autorite-concurrence.nc