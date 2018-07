L’Université de Nouvelle-Calédonie (UNC) a présenté hier matin trois nouveaux dispositifs et partenariats dédiés à l’innovation visant à améliorer la réussite de ses étudiants. Une réforme des licences en deux ans et demi ou trois ans et demi, un partenariat avec Polytech Nice- Sophia et la création d’un réseau des universités d’outremer sont prévus.