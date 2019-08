Les étudiants des classes prépa récompensés

EDUCATION. Une cinquantaine des 88 étudiants des classes préparatoires qui ont décroché leur concours d’entrée aux grandes écoles ont rencontré, mercredi soir, Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l’enseignement à l’occasion d’une cérémonie officielle de remise de chèques.

L’événement, organisé en partenariat avec l’Association des parents d’élèves des classes préparatoires aux grandes écoles (APE Prépa-NC), a permis de donner une enveloppe de 3, 36 millions de francs à l’association, représentée par son président, Samuel Sourice. Les lauréats, tous issus des trois classes préparatoires aux grandes écoles du territoire des lycées Jules-Garnier, Lapérouse et du Grand Nouméa, recevront chacun une aide financière d’environ 38 000 francs, somme qui participera au financement du voyage vers les grandes écoles.

Sur les 103 étudiants qui ont achevé ce parcours de deux ans et demi en 2019, 85,4 % sont admissibles, soit plus de huit sur dix : un score remarquable. Ils étaient 91 sur 101 en 2018 et 92 en 2017. Cette année, 367 étudiants suivent des CPGE : 191 au lycée Jules-Garnier, 123 au lycée du Grand Nouméa et 53 au lycée Lapérouse. Ils étaient 371 l’an dernier.