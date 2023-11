RSMA : une nouvelle fondation pour accompagner les jeunes dans leurs projets professionnels

Si le RSMA, qui dispense de nombreuses formations dans un cadre militaire, est un tremplin pour bon nombre de jeunes Calédoniens, sa Fondation pourrait les aider à décoller et aller encore plus loin dans la concrétisation de leurs projets.

Ce nouveau dispositif a officiellement été lancé sur le Caillou, mardi soir, au Château Royal, en présence du général Claude Peloux, commandant du SMA service et à l’origine de cette initiative, spécialement venu de Paris pour l’occasion.

Ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans

La fondation s’adresse ainsi : aux jeunes ultramarins, entre 18 et 30 ans, ayant un projet salarial ou entrepreneurial ; aux stagiaires du SMA souhaitant un accompagnement spécifique lors de leur sortie (mécénat, soutien logistique ou financier, etc.) ; aux jeunes qui, dès leur sortie du SMA, ont un projet salarial mais nécessitent un accompagnement spécifique (suivi et création de compétences, appui administratif ou comptable, etc.).

"Nous avons par exemple identifié Antoine, un jeune qui souhaiterait suivre une formation de plaquiste en Métropole pour ensuite ouvrir sa patente et exercer en Nouvelle-Calédonie. La fondation va pouvoir lui financer cette formation dans l’Hexagone et l’accompagner du début à la fin sur son projet professionnel", illustre Guillaume, officier de communication au RSMA.

La Fondation SMA a pour objectif d’accompagner une trentaine de jeunes dans leur installation professionnelle en 2024.