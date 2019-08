Se former tout en recyclant des autobus

Des hommes en combinaison de travail tachée de cambouis s’affairent autour de deux autobus. Le premier semble intact, à l’exception de l’intérieur, presque complètement vidé. Il ne reste que la structure métallique du second. Dans un atelier à l’air libre, spécialement aménagé au dépôt Karuïa, à Ducos, ils sont douze au total, de tout âge, femme et hommes, à suivre le chantier de formation : déconstruction et recyclage de bus.

Une odeur de métal brûlé se répand au fur et à mesure que Billy Hnania, un des stagiaires, découpe des tôles. Des gerbes d’étincelles jaillissent autour de lui.

Cet homme de 42 ans n’avait pas travaillé depuis un an lorsqu’il a postulé à cette formation. Il enlève son masque de soudeur, mis pour se protéger pendant le découpage des tôles du bus. « Cette formation est vraiment super, dit-il en souriant. D’abord on vidange le bus, puis on le démonte doucement, on enlève ce qui est dedans et on le découpe. » Il utilise pour cette dernière étape un découpeur plasma, « un outil rapide et efficace de technologie moderne. Les stagiaires découvrent différents matériels et acquièrent des compétences techniques variées », note l’instructeur technique, Pierre-Olivier Clairet.

Glenn Delessert, un autre stagiaire, arrache à la main les mousses isolantes du toit du bus pendant qu’un de ses camarades détache le plancher à l’aide d’un burin. Malgré la fraîcheur de la matinée, ils transpirent et fatiguent. « C’est physique, mais on se sent utile. On évite que les vieux bus traînent et polluent », dit le jeune homme de 23 ans, satisfait par cette expérience qu’il considère comme « enrichissante ».

« Seulement de la motivation »

La formation se déroule en deux temps. Première phase, la dépollution. Les huiles sont récupérées et alimenteront les fours de la SLN. Les gaz de climatisation sont, eux aussi, réutilisés. Les liquides de refroidissement, les batteries, les tubes néons sont stockés. Deuxième phase, la déconstruction. Les différents matériaux sont triés. Les métaux sont récupérés et recyclés par leur partenaire EMC tandis que les déchets « normaux », comme les plastiques, les fibres ou les verres, sont envoyés à la déchetterie de Gadji.

« La déconstruction de bus c’est une bonne excuse pour créer une formation destinée à des profils qui ne trouvent pas leur place dans celles disponibles sur le territoire. Il n’y a aucun prérequis demandé, seulement de la motivation et un projet professionnel réfléchi. Après cinq mois sur ce chantier, les stagiaires pourront soit intégrer une entreprise avec un métier de première employabilité soit continuer dans une formation diplômante », explique Christian Duman, le responsable du pôle Maintenance automobile et engins du GIEP-NC qui met en œuvre cette formation.

En plus de la formation technique, quatre des douze stagiaires suivent à tour de rôle des cours d’une demi-journée dans le but d’obtenir un Certificat de compétences essentielles.

Cette formation complète permet d’amener des personnes sans qualification professionnelle vers l’emploi.