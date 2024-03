Qui sont les diplômés de la promotion 2023 de l’École de commerce ?

Vingt-cinq étudiants de l’École de commerce et de gestion (EGC) de Nouméa ont reçu leur diplôme de "Bachelor responsable en marketing, commercialisation et gestion", soit 81 % de réussite aux examens de cette formation d’un niveau Bac + 3. Parmi ces jeunes Calédoniens, quatorze ont suivi leur formation en alternance en entreprise, onze en présentiel et cinq ont reçu les félicitations du jury.

En cette rentrée 2024, la promotion d’étudiants de l’EGC Business School passe de 44 à 50 étudiants. "Un effort consenti par l’école pour soutenir les besoins des entreprises, qui manquent de compétences dans tous les secteurs d’activité et particulièrement dans la gestion-finance et le commerce", précise la Chambre de commerce et d'industrie (CCI).

Un nouveau programme d’échange avec l’Europe

Parmi les nouveautés de cette année, l’EGC a désormais un partenariat avec le programme d’échange de l’Union européenne Erasmus +. Ce dispositif permettra à certains étudiants de mener une partie de leurs études sur le Vieux continent. Ainsi, dès le mois de juin, trois à quatre "bourses de mobilité" pourront être attribuées à des étudiants de deuxième année de l’EGC, pour un stage de quatre mois (d’octobre 2024 à février 2025) dans un pays européen, avant de réintégrer leur troisième et dernière année à Nouméa.