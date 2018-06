Depuis fin décembre, les habitants du Grand Nouméa qui trient leurs déchets recyclables et les déposent aux points et aux quais d’apport volontaire font tous ces efforts en vain. Papiers, plastiques, cartons et aluminium ne sont plus livrés au centre de traitement du Mont-Dore et finissent directement enfouis à Gadji. À l’origine de ce scandale, un désaccord financier.