Les vols de voitures à la hausse

La semaine écoulée (du 19 au 25 décembre) a été particulièrement active pour les forces de l'ordre de Nouvelle-Calédonie qui a dressé son bilan, toutes infractions confondues. Ainsi durant cette période, 29 vols ou tentatives de vol de véhicules ont été recensés sur le Caillou. "À une période où la cessation des activités scolaire entraîne la recrudescence des incivilités et comportements délictuels, pensez à ne rien laisser dans vos véhicules et à vérifier qu'ils soient bien fermés", rappelle le haut-commissariat. Par ailleurs, quatorze personnes ont été rattrapées par la patrouille pour défaut de permis. Un dispositif spécifique de contrôle sera mis en œuvre pendant la Saint Sylvestre et les jours qui suivront "afin de garantir a maxima la sécurité des conducteurs responsables sur les routes", prolonge le haussariat. Depuis le début d'année, 70 personnes ont perdu la vie sur les axes de Nouvelle-Calédonie et le territoire n'a pas oublié la nuit catastrophique du 1er au 2 janvier 2022 où quatre personnes avaient été tuées. Autre infraction relevée, 18 cambriolages ont eu lieu entre le 19 et le 25 décembre. Hier nous évoquions notamment l'arrestation de cinq mineurs dans le quartier de Magenta qui s'étaient introduits à deux reprises dans une habitation le jour de Noël.