[MàJ : 17h45] Un homme meurt après une attaque de requin plage du Château Royal

Une nouvelle attaque de requin s’est produite cet après-midi, vers 16h30, au niveau des bouées non loin de la plateforme près du ponton de la plage du Château Royal.

Un homme entre 50 et 60 ans a été mordu par un squale à environ 100-150 mètres du bord et serait touché aux jambes et aux bras.

Plages interdites

Le Samu, les pompiers et la police sont actuellement sur place. Un massage cardiaque a été prodigué sur la victime, qui n'a pas survécu.

La maire de Nouméa est également sur les lieux. Selon une personne présente sur place avant l'attaque, la plage était surveillée au moment des faits.

La mairie a annoncé que toutes les plages de Nouméa étaient désormais interdites à la baignade et qu'elle comptait relancer la campagne d'abattage de requins.

La route a été bloquée au niveau du rond-point avant la Bodega, dans le sens Anse-Vata - Côte-Blanche.

Deux autres attaques ont eu lieu ces derniers semaines à l'anse Vata.

Déjà, le 29 janvier, Brigitte Do, une Nouméenne de 49 ans a été attaquée par un requin sur la plage du Château Royal.

Le dimanche 5 février, tout juste une semaine après l'attaque de la quadragénaire par un requin bouledogue, un pratiquant de foil a été pris pour une proie par un squale à l'anse Vata.

Plus d’informations à venir