[MAJ : 19h20] Deux personnes blessées par arme à feu à Nouméa

Deux personnes auraient été blessées par arme à feu dimanche en fin d’après-midi rue des Artifices, dans le secteur de Moselle. Selon plusieurs témoins, un homme aurait été blessé à la jambe et une femme touchée à la fesse et à la jambe. Tous deux ont été pris en charge par les pompiers et évacués vers le centre hospitalier Gaston-Bourret, au Medipôle.

Toujours selon des témoignages recueillis sur place, de nombreuses familles présentes à la fête foraine, à quelques mètres de là où s'est déroulée la scène, se sont enfuies, prises de "panique".

Le procureur de la République, présent sur place, annonce ouvir une enquête en flagrance pour tentative de meurtre. Deux individus sont actuellement recherchés.

Plus d’informations à venir…