Quelques dégâts à Bourail à cause des intempéries

Ce jeudi après-midi, d'importantes pluies ont balayé la Grande Terre et les orages ont été particulièrement nombreux. En milieu d'après-midi, la Ville de Bourail annonçait un éboulement du côté de Nessadiou. Un autre éboulement a été signalé à la Néra à l'arrêt de stationnement après le pont. La Ville appelait à "une grande vigilance aux abords de ces portions de route". D'après les sapeurs-pompiers qui sont intervenus pour dégager l'axe, la circulation a été temporairement bloquée.

Alerte jaune pour les 33 communes

Les services techniques de la ville ont eux aussi été sollicités pour nettoyer la chaussée. De nombreux automobilistes ont partagé des vidéos de cours d'eau ayant débordé et d'une circulation très compliquée dans le secteur, tout comme autour de La Foa et Ouano. Par ailleurs, Météo-France Nouvelle-Calédonie a placé, depuis ce jeudi soir et jusqu'à vendredi 16 heures, les 33 communes du territoire en vigilance jaune pour de fortes pluies et des orages. Ces averses orageuses qui se sont maintenues durant la soirée de jeudi sur la côte Ouest, et par endroits dans le sud, vont se déplacer ce vendredi. Les orages vont se déclencher dès la mi-journée sur la Chaîne, la façade Est, Lifou, Maré et l'île des Pins.