Situation tendue et caillassage à Saint-Louis

La situation a été particulièrement tendue autour de la tribu de Saint-Louis durant la nuit de mardi à mercredi. Entre minuit et 1 heure du matin, plusieurs véhicules sont restés bloqués durant l'intervention des forces de l'ordre. Peu avant, moins d'une dizaine de délinquants avaient décidé de s'en prendre aux automobilistes passant sur l'axe en les caillassant.

Deux véhicules blindés nécessaires

Plusieurs images de ces jets de pierre ont été relayées sur les réseaux sociaux. D'après l'Association des citoyens mondoriens, un tronc d'arbre aurait même été jeté au milieu de la RP1. Les gendarmes de la caserne de Saint-Michel ont donc été sollicités et ont eu recours à deux véhicules blindés qui ont aussi reçu des pierres. Les délinquants ont été mis en fuite et aucun d'entre eux n'a pu être interpellé. Les incidents n'ont pas fait de blessés, que ce soit côté automobilistes ou gendarmes. Mais les membres de l'Association des citoyens mondoriens déplorent que "l'État, malgré les efforts de la gendarmerie, n'arrive pas à sécuriser cet axe". Courant novembre, l'association avait pu rencontrer un conseiller du ministre de l'Intérieur de Métropole Gérald Darmanin et elle s'est régulièrement mobilisée ces derniers mois pour dénoncer ces incidents, qui se produisent habituellement le week-end.