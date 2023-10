Un homme lourdement armé interpellé par la douane

L’inventaire est impressionnant : une lunette thermique, un silencieux, un chargeur de 31 cartouches pour pistolet automatique, une baïonnette et un chargeur pour fusil d’assaut russe. Voilà la liste des armes retrouvées chez un homme, mardi 3 octobre, lors de la perquisition de son domicile par les agents des douanes, le GIGN, l’officier de police judiciaire, la brigade cynophile et le service des Fanc en charge de la sécurisation des poudres et des explosifs.

Perruche et cocaïne

Cette opération fait suite à une première interpellation de l’homme par les agents des douanes et le GIGN, qui avaient découvert deux armes de poing dissimulées sous les sièges avant de son véhicule : un pistolet automatique de type Glock et un autre de type Colt.

La perquisition a également permis de découvrir que l’homme détenait illégalement une perruche originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, espèce protégée et menacée d’extinction.

Au terme de l’audition, les agents ont également appris sa participation à l’importation de dix grammes de cocaïne au cours des derniers mois. Il est désormais entre les mains de la brigade de recherche de Koné et sera jugé par le tribunal de Koné en mars 2024.