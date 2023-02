"Un homme percuté à Voh, un appel à témoins lancé"

Les gendarmes de Voh ont lancé ce mardi un appel à témoins après un accident. Lundi, en début d'après-midi, un individu a été renversé par un véhicule entre Oundjo et Koné, sur la RT1, au niveau de la route refaite. L'homme âgé de 19 ans aurait été percuté volontairement par un véhicule Toyota Hilux de couleur verte. Le passager avant serait ensuite descendu du véhicule, aurait couru après la victime qui s'était relevée entre-temps et il lui aurait asséné plusieurs coups. Des véhicules auraient ralenti à ce moment-là et l'un des automobilistes se serait même arrêté avant de descendre de son véhicule, de regarder la scène et de repartir. Toute personne ayant des informations ou ayant été témoin des faits est invitée à contacter la brigade de gendarmerie au 44 89 70.