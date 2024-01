Figure du handisport calédonien, Étienne Latrasse s’est éteint à l’âge de 70 ans

Le monde du handisport calédonien perd un de ses grands protagonistes. Étienne Latrasse, président pendant de nombreuses années de la Ligue calédonienne de sport adapté et handisport, est décédé vendredi 19 janvier à l’âge de 70 ans, des suites d’une longue maladie. Dans un article publié sur son site, le Comité territorial olympique et sportif (CTOS) salue la mémoire d’un homme qui a "œuvré avec force et détermination" pour la discipline. Le kinésithérapeute de métier avait également été "une des forces vives de l’équipe médicale" de la délégation calédonienne lors des Jeux du Pacifique de 2011.

Étienne Latrasse était par ailleurs à l’origine du centre de soins de suite et de réadaptation (CSSR) de Koutio, ouvert en 2015 à côté de ce qui allait devenir le Médipôle, un an plus tard. Depuis, il avait ouvert son propre centre de rééducation, à la Vallée-des-Colons.

Un office religieux sera célébré en la chapelle du centre funéraire de Nouméa jeudi 25 janvier, à 11h15, suivi de la crémation à 12 heures dans l'intimité familiale.