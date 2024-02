Fortes pluies : cinq communes du Sud et des Loyauté en vigilance jaune

Les jours commencent à se suivre et à se ressembler en ce mois de février particulièrement humide. Météo-France place, ce mardi, cinq communes du sud de la Grande Terre et des Loyauté en vigilance jaune aux fortes pluies. Il s’agit du Mont-Dore, de Yaté, de Thio ainsi que de Lifou et Maré.

Un risque de fortes averses "avec quelques coups de tonnerre" est ainsi prévu dans la région à partir de cet après-midi et la nuit prochaine. Prudence.