"Fifils", l’enfant de la Vallée au service de Nouméa, nous a quittés

Un lien particulier a uni la ville de Nouméa et Jean Lèques et ce, depuis le début. Car c’est dans la maison familiale de la Vallée-du-Tir qu’il fait ses premiers pas. Il suit sa scolarité jusqu’au Lapérouse à Nouméa. C’est d’ailleurs à cette époque que lui est attribué le surnom de "Fifils", affectueusement utilisé par ses administrés et qui le suivra jusqu’à la fin.

S’il fait son entrée dans le monde de la politique locale en 1967, c’est seulement en 1983 qu’il s’implique réellement dans celui de la capitale. Il est alors élu conseiller municipal et devient 1er adjoint du maire Roger Laroque. Lorsque ce dernier, en exercice, décède en novembre 1985, Jean Lèques assure l’intérim puis est élu pour le remplacer le 24 janvier 1986. Le début d’une histoire de cinq mandats aux commandes de la ville.

Dès le début des années 1990, il engage une politique de réaménagement urbain avec notamment la réhabilitation de certains quartiers, à l’instar de celui où il réside, la Vallée-du-Tir, mais aussi ceux de Ducos et de Rivière-Salée.

Le premier édile entreprend une importante politique d’embellissement de la ville qui lui donne le visage qu’on lui connaît aujourd’hui. Celle-ci passe par une grande restructuration de la place des Cocotiers qui est totalement réaménagée : les monuments anciens de la place comme la fontaine Céleste ou le kiosque a Musique sont rénovés et l’esplanade est agrémentée d’arbres, notamment de cocotiers et de flamboyants. Il s’attaque à la baie des Citrons et à la baie de l’Anse Vata, en y aménageant des promenades piétonnières, mais aussi de vastes marinas de plaisance. Un dernier point qui va d’ailleurs faire de Jean Lèques la cible de vives critiques.

Les problèmes de circulation au sein de la ville feront aussi partie de ses préoccupations avec la mise du projet "Nouméa Grand Centre" qui prévoit en autres choses le réaménagement des voies de circulation du centre afin de réorienter les flux de véhicules et la suppression en 2011 du rond-point Patch. Plus en lien avec le quotidien des Nouméens et plus particulièrement des plus jeunes d’entre eux, Jean Lèques a été à l’origine des programmes socio-éducatifs axés sur la jeunesse, mais aussi des maisons de quartier et de musique dans les secteurs nord.

Proche de ses administrés

Nouméa ne serait rien sans ses habitants et Jean Lèques était le premier à le savoir. Il connaissait les familles qui y sont implantées depuis plusieurs générations et n’hésitait pas à aller à la rencontre de ses administrés. En témoignent les samedis passés rue de l’Alma à aller à la rencontre des Nouméens, à leur serrer la main et à leur demander avec ce sourire si caractéristique : "Comment allez-vous ?"

En novembre 2013, alors qu’approchent les municipales, Jean Lèques a annoncé qu’il renonçait à briguer un sixième mandat à la mairie de Nouméa en raison notamment de son âge, mais aussi des dissensions au sein de sa propre majorité. Dans une allocution à la presse il affirmera : "Je me suis consacré totalement à cette ville qui m’a beaucoup donné" tout en ajoutant qu’il resterait "toujours à l’écoute des Nouméennes et des Nouméens". Après 28 années à la tête de la municipalité, il cède sa place à Sonia Lagarde, qui a décidé de lui conférer le titre de maire honoraire de Nouméa.