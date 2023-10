Achats des voix à Païta : Harold Martin et Willy Gatuhau renvoyés devant la cour d’appel

Le feuilleton judiciaire est loin d’être clos dans l’affaire d’achats des voix lors des municipales de 2014. En effet, selon NC La 1ère, la Cour de cassation a rendu un arrêt, mardi 3 octobre, et a cassé partiellement celui pris le 8 novembre 2022 par la cour d’appel, ouvrant la voie à un nouveau procès d’Harold Martin et de Willy Gatuhau.

Peines de prison

L’ancien maire de Païta avait été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et 1,6 million de francs d’amende, tandis que Willy Gatuhau avait écopé d’une peine d’un an de prison avec sursis, de trois ans d’inéligibilité et de 700 000 francs d’amende. Les deux hommes s’étaient alors pourvus en Cassation.

La plus haute juridiction française, basée à Paris, a considéré que les peines prononcées n’étaient pas suffisamment motivées. Ils devraient donc de nouveau être jugés par la cour d’appel.

"Je me suis couché hier soir en tant que maire, je le suis toujours ce matin", réagit, mercredi 4 octobre, Willy Gatuhau, dont l’avenir politique reste menacé par cette affaire et pourrait le contraindre, si les peines sont confirmées, à quitter ses fonctions. Une "phase de prolongation" s’ouvre ainsi pour le premier édile, qui compte en profiter pour préparer sa défense et "étudier toutes les possibilités de recours pour continuer le combat qui est le mien, à savoir laver mon honneur".

La date du procès encore inconnue

"Je m’expliquerais le moment venu. Cette affaire n’altère cependant en rien toute la confiance que je porte en la justice de mon pays." En attendant un nouveau procès, le maire de Païta assure vouloir se concentrer "sur des sujets plus importants", notamment les affaires de la commune et le combat pour "le maintien de la Calédonie dans la France".

Pour rappel, six personnes accusent Harold Martin et Willy Gatuhau d’avoir distribué des enveloppes d’argent liquide, promis des postes à des personnes influentes de la communauté wallisienne et financé le clocher d’une église d’un village de Wallis, en échange d’appel à voter en leur faveur lors des élections municipales de 2014. Depuis, ils ne cessent de clamer leur innocence, évoquant notamment un dossier "vide et sans preuve".

La date du nouveau procès en appel n’a pas encore été communiquée.