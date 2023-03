[Gros plan] Internet : tout va vraiment plus vite depuis qu'ils consomment de la fibre

Certaines batailles peuvent se jouer à quelques millisecondes près. Et pour les passionnés et pratiquants assidus de jeux vidéo, ces quelques instants infinitésimaux peuvent représenter beaucoup. L'arrivée d'un internet "fibré" a été vécue comme un énorme franchissement de palier. "Le jour et la nuit par rapport à l'ADSL véhiculé par le cuivre", image Louis Tauru, vice-président d'ESNC (e-sports NC), une association qui rassemble des passionnés de jeux vidéo.

"Le jour et la nuit."

"Très concrètement, lorsqu'on voulait jouer en ligne d'une manière efficace avant la fibre, c'est-à-dire sans temps de latence démesuré, on organisait des rassemblements à un endroit qui pouvait être par exemple la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Tout le monde devait venir avec son matos et se brancher sur le même routeur pour jouer de manière satisfaisante." Leur Graal ? Un temps de latence inférieur à 10 millisecondes, afin de jouer dans de bonnes conditions. "Mais si on atteint les 30 millisecondes entre notre ordi et le serveur de jeu, c'est bien aussi."

Précision importante si vous n'êtes pas familier du vocabulaire informatique : le temps de latence, c'est le délai de transmission des informations. Plus il est court, plus il contente les gamers, mais pas seulement. "Si une entreprise a besoin de fréquemment faire des mises à jour ou de synchroniser ses données sur un serveur, ce type d'opération sera beaucoup plus rapide, dix fois moins de temps pour effectuer l'opération, et sécurisée avec la fibre", explique Nicolas Aupetit, gérant de Nautile, l'un des quatre principaux fournisseurs d'accès (FAI) du Caillou.

Aujourd'hui, Louis Tauru l'assure : "plus personne ne se plaint de la qualité de la connexion. Depuis chez soi, on peut jouer sur des serveurs australiens en étant en dessous de 20 millisecondes (lire encadré ci-dessous). Tous les joueurs fatigués de jouer avec leurs potes qui sont mauvais ont enfin un champ des possibles qui s'ouvre à eux !", rigole-t-il. Et de fait, l'amélioration de la connexion a aussi provoqué d'augmenter le niveau des joueurs.

Mais attention, l'arrivée de la fibre ne signifie pas forcément que tout est plus facile tout le temps. "Tous les fournisseurs d'accès vendent des abonnements illimités. Donc c'est un peu comme dans un buffet à volonté, compare Jean-Marc Vudinat, gérant de MLS, autre FAI. Si vous êtes 20 devant le buffet, ça sera facile d'y accéder. Mais si tout le monde vient en même temps au même moment, ça sera plus compliqué." C'est la fameuse consommation de crête, soit les heures de pointe de fréquentation, que les FAI peuvent gérer s'ils sont équipés en conséquence.

Globalement, l'irruption de la fibre ravit les utilisateurs. "Avec l'ADSL, on subissait une dégradation de la qualité du signal avec la distance, explique Nicolas Aupetit. La fibre offre une stabilité incomparable. Et elle est égalitaire : tous les utilisateurs d'un même foyer ne subissent aucun ralentissement."

Le patron de Nautile a fait un autre constat : la consommation moyenne d'un abonné en fibre est 30 % supérieure à celle d'un abonné ADSL par rapport à 2019. Les nombreuses plateformes de streaming, grosses consommatrices de données, se sont désormais installées dans le paysage médiatique et cela se voit aussi.













REPÈRES Capacité L'OPT a débuté le déploiement de la fibre en 2016, pour accompagner l'explosion des volumes de données échangés et la multiplication des objets connectés dans les foyers. L'ADSL permettait d'obtenir un débit descendant de 20 mégabits par seconde là où la fibre offre 100 Mb (1Gb si on souscrit ce forfait) pour le même prix, soit une capacité multipliée par 5 (ou 50). Latence Entre votre ordinateur et les serveurs de votre FAI, les professionnels expliquent que le temps de latence est compris entre 2 et 5 millisecondes. Ensuite, pour rallier des serveurs américains, il faut compter entre 100 et 150 millisecondes, en Europe entre 300 et 350 millisecondes. Les serveurs australiens sont les plus "rapidement accessibles" avec 25 à 30 millisecondes. À l'époque des liaisons satellites, il fallait compter 800 millisecondes pour que le signal monte et autant pour qu'il redescende des confins de l'atmosphère...