HISTOIRE. Le 23 mai 1939, Henri Martinet et Paul Klein atterrissaient au Bourget, dans un avion en bois. Deux mois plus tôt, les deux amis avaient décollé de Dumbéa. Ils venaient de réussir le vol le plus audacieux de l’époque : relier la lointaine colonie à la France. Quatre-vingts ans plus tard, nous vous racontons la vie d’Henri Martinet, créateur de l’aéro-club calédonien, cofondateur de la Transpac et héros de l’aviation calédonienne.