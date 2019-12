« Il faut donner plus de compétences aux provinces »

Le ton calme et la voix posée sont trompeurs. Dans ses propos, l’on comprend vite que Sonia Backès bout de l’intérieur de ne pouvoir aller plus vite sur certains dossiers sur lesquels elle n’a pas forcément la main. Et son plan pour l’avenir institutionnel est la parfaite illustration de sa démarche actuelle à la province : on a une majorité et on avance. Et tant pis s’il faut écraser quelques pieds au passage. La volonté de changer les choses est réelle. Reste à savoir si la route qu’elle a tracée est la bonne.