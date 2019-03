Les bagarres qui éclatent dans et devant les établissements scolaires sont de plus en plus filmées et mises en ligne sous le mot clé Baston NC. Une surenchère qui alimente et attise la haine, en particulier sur les réseaux sociaux. Mais qu’en pensent les premiers concernés ? Cet engouement, inquiétant, est-il réel ? Reportage à Nouméa et à Païta.