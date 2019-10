Le patron de l’un des plus importants groupes de Nouvelle-Calédonie est décédé à 74 ans dans la nuit de lundi à mardi. Il laissera le souvenir d’un homme d’affaires avisé, parti de rien et qui a pris le risque, avec passion, d’entreprendre dans les moments les plus troubles. Aimé de ses collaborateurs, il laisse un grand vide.