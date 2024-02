Fusillade de Yaté : deux personnes placées sous contrôle judiciaire

À l’issue des gardes à vue qui ont suivi la fusillade survenue dans la nuit du 17 au 18 février, à la tribu de Touaourou, à Yaté, ayant fait deux morts et cinq blessés, deux hommes de 63 ans et 38 ans ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Ils sont suspectés d’être responsables de l’un des deux décès.