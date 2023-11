Les meurtres d’un cambrioleur à Port-Ouenghi et d’un quadragénaire à Pouébo jugés par la cour d’assises

Quatre affaires de viols sur mineurs

La moitié des affaires (quatre) de cette session d’assises concernent des viols sur mineurs (dont un dossier jugé en appel). Les auteurs présumés encourent jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.

Coups de tamioc mortels à Ouégoa

Procès le 16 et 17 novembre

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 1er au 2 février 2021, à Ouégoa. L’auteur présumé était alors âgé de 63 ans et la victime de 37 ans. La victime fortement alcoolisée s’était présentée au domicile de l’auteur vers 23 heures. L’accusé sortait du domicile, un tamioc à la main pour faire cesser le tapage nocturne. Après un échange verbal, il aurait lancé le tamioc en direction d’homme de 37 ans, atteint à la cuisse. L’artère fémorale tranchée, l’homme s’est rapidement vidé de son sang, malgré l’intervention des témoins. L’accusé, placé sous contrôle judiciaire, encourt entre 15 et 20 ans de réclusion criminelle.

Le meurtre du cambrioleur de Port-Ouenghi

Procès, les 20 et 21 novembre.

C’est sans doute le procès le plus attendu tant il avait défrayé la chronique à l’époque des faits, en février 2021. Dans la nuit du 3 au 4 février, à l’aube, des jeunes gens avaient tenté de dérober le pick-up d’un habitant du lotissement de Port-Ouenghi, à Boulouparis. Le propriétaire, un retraité de 57 ans, avait ouvert le feu, tuant l’un des voleurs âgés de 24 ans.

Mis en examen pour meurtre et soutenu par plus de 1 000 personnes amassées devant le palais de justice, le quinquagénaire avait été placé en détention provisoire avant d’être libéré, fin février, sous surveillance électronique. Quelques mois plus tard, en avril, les jeunes qui ont participé à ce périple avaient écopé de peines allant de quinze mois à trente mois de prison ferme.

L’accusé encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle.

Le meurtre au couteau d’un quadragénaire à Pouébo

Procès le 22 novembre.

Les faits remontent au 1er mai 2021, à Yandé, dans la commune de Pouébo. Au cours d’une fête qui s’est déroulée dans une habitation de la tribu, le ton est monté entre deux hommes alcoolisés. Une rixe a alors éclaté au cours de laquelle le plus jeune âgé de 32 ans aurait porté plusieurs coups de couteau à son aîné âgé de 43 ans, notamment à la gorge. Les blessures ont rapidement entraîné le décès de la victime. L’accusé comparaîtra détenu et encourt jusqu’à 30 ans d’emprisonnement.

Coups d’assiette mortels, à Ouvéa

Procès les 29 et 30 novembre

Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2020 à Ouvéa, à la chefferie de la tribu de Lekine, une altercation monte entre deux habitants. Le plus jeune des deux, âgé de 22 ans, finit par faire tomber son adversaire fortement alcoolisé. Il aurait jeté des débris de vaisselle puis porté un coup d’assiette au visage. La victime, un homme de 59 ans, en arrêt cardiaque, décédera des suites des violences subies. Le jeune homme, placé sous contrôle judiciaire, risque entre 15 et 20 ans de réclusion criminelle.