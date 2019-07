Les voleurs de voitures de Thio sévissaient aux quatre coins du pays

Le cri déchirant d’une victime aurait-il plus de poids qu’une peine de prison ? « Je vous remercie pour votre témoignage. C’est bien que les prévenus entendent les victimes et le mal qu’ils ont pu leur faire », souffle la présidente du tribunal correctionnel de Nouméa. En face d’Évelyne Camerlynck, trois jeunes gens, originaires de Thio, comparaissent pour une série de cambriolages. Une « équipe à tiroirs » qui écumait de nuit les entreprises et les particuliers à la recherche de voitures à voler. Il était reproché à cette bande d’avoir dérobé, ce mois-ci, la voiture d’un pompier au centre de secours de Boulouparis, une autre sur le parking de l’hôpital de Koné, une troisième à l’hôtel Tiéti à Poindimié, à la NMC sur Poya et, enfin, à une société de Païta. « Vous passez d’un endroit à l’autre en terrifiant la population », réagit la juge, consternée par le dossier.

« Ils tapent partout »

Les prévenus évoquent « l’erreur de jeunesse » et l’envie de « balader » avec les véhicules. Des explications qui révulsent les victimes assises à quelques mètres d’eux. « La NMC, c’est comme la SLN, c’est une entreprise pays. On n’apprécie pas du tout d’être volé, ça désorganise la société. Surtout que ce n’est pas la première fois… », confie un représentant de la société minière. Mais c’est certainement le témoignage du pompier de Boulouparis qui a eu le plus d’effet sur les jeunes gens. La victime raconte que la nuit où il a été dépouillé, il était « de garde à la caserne ». « De 2 heures à 5 heures du matin, je vous pourchassais et pendant ce temps-là, la protection des personnes de Boulouparis n’était pas assurée. On sauve les gens, qu’ils soient jaune, noir, blanc, riches ou pauvres », continue le secouriste. Il raconte l’inquiétude et la tension avec lesquelles il vit désormais. Mais il ne montre aucune rancune, « demain, je viendrai vous secourir si vous avez un accident. Mais souvenez-vous de mon visage et peut-être qu’un passage au Camp-Est vous fera réfléchir ». Pas un mot, ni une expression du visage ne viennent en retour de la part des cambrioleurs. « Ne nous trompons pas, ces vols sont le fait de quelques petites équipes de voleurs qui représentent 40 % des cambriolages. Ils tapent partout et s’attaquent à n’importe quoi, sociétés minières, hôtels, hôpitaux… », dénonce Alexis Bouroz, le procureur de la République de Nouméa. La sanction tombe un peu plus tard : les trois jeunes écopent de huit à dix-huit mois de prison, qu’ils purgeront au Camp-Est.