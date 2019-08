« La Foire de Bourail, c’est notre salon de l’agriculture »

Les Nouvelles calédoniennes :

La Foire de Bourail est-elle toujours une foire pays ?

Andrew Bone : La Foire de Bourail est vraiment à l’échelle calédonienne, notre salon de l’agriculture. La foire dépasse les moyens de la commune au niveau financement comme il peut y en avoir dans d’autres fêtes un peu plus communales. Cet événement est donc à l’échelle territoriale.

Est-ce que l’afluence est toujours là, malgré la concurrence d’autres événements ?

J’estime que oui. Après, pour des raisons diverses, ça varie un petit peu chaque année. Notamment l’année dernière où nous avons eu la route coupée à Poya le samedi matin, ce qui a eu de fortes répercussions sur la fréquentation de la journée de samedi. Sinon chaque année on a toujours autant voire plus de visiteurs.

Comment Bourail arrive à présent à se distinguer par rapport aux autres manifestations ? Notamment avec la multiplication des rodéos un peu partout ?

Déjà, nous sommes la plus grande foire agricole du pays. Pour avoir décortiqué les programmes des autres manifestations, je constate que nous avons une offre d’animations, qui est extrêmement variée. A la Foire de Bourail, on a presque toujours plusieurs activités en même temps, chose que l’on ne voit pas dans d’autres foires. On a plus d’activités, plus d’animations, plus d’exposants et plus d’offres également. Le fait d’avoir plus de visiteurs nous permet aussi de proposer plus de choses. Concernant les rodéos, j’ai pu constater effectivement qu’il y en avait eu un peu plus voilà quelques années, mais cela a tendance à diminuer. L’année dernière tout comme cette année, il y en a eu moins. Peut-être que l’offre trop importante a finalement lassé les gens. Et ce n’est pas parce qu’il y a un rodéo dans une fête qu’il y aura forcément plus de monde. Les gens aiment bien cette pratique, mais ils l’aiment dans les grandes foires. Le rodéo reste une des animations phares et populaires de la Foire de Bourail.

Quelles sont les nouveautés de cette année ?

Une des particularités de la Foire de Bourail, surtout maintenant que les gens ont plus facilement accès aux réseaux sociaux et autres sites, de coup de gueule notamment, on nous réclame assez souvent des nouveautés. Ce n’est pas toujours simple dans une foire agricole, où, 80 % des activités sont réservées aux concours d’animaux, bûcheronnage, au rodéo et aux autres concours. C’est donc, au niveau de l’animation qu’on peut proposer des nouveautés. On y a travaillé. Notre espace challenge devrait plaire aux visiteurs. Ce sont des jeux que l’on trouve dans les fêtes foraines un peu partout dans le monde. Tel le « Cool à pic » qui fait fureur sur Facebook. Il y aura aussi des activités sportives, avec de l’équilibre et de l’endurance.

Les exposants peuvent réaliser 25 à 30% de leur chiffre d'affaires

Il y aura aussi un « job dating » au pavillon de l’agriculture. Est-ce une demande des agriculteurs ou est-ce que ça relève du monde agricole actuel ?

Le « job dating » est une idée qui a été proposée par un de nos bénévoles qui est dans l’enseignement. Le but, c’est de mettre en relation sur un même espace, les employeurs et les chercheurs d’emploi. Principalement, dans le domaine agricole bien sûr, mais pas que… Cela peut être aussi pour des jobs d’été, des stages et aussi des embauches pour les saisonniers. Cette activité est mise en place avec le groupement des employeurs de Bourail et le pôle formation et emploi de la chambre de l’agriculture.

Que représente la foire pour l’agriculture calédonienne ?

La foire c’est le grand rendez-vous agricole et artisanal de l’année où les professionnels se rencontrent et où la population est en contact direct avec le monde agricole. C’est la bonne période, on a beaucoup de produits sur les étals, les animaux ont eu également le temps de reprendre du poil de la bête, après l’été et la sécheresse. Enfin, la foire, c’est l’occasion pour les éleveurs et les autres exposants de se faire connaître. C’est un peu une vitrine pour eux. Nous souhaitons que les professionnels, dont les produits sont primés à la foire, aient une reconnaissance à l’échelle territoriale à long terme, pour leur métier. C’est le cas dans d’autres pays. Beaucoup de concessionnaires viennent aussi y présenter leurs matériels. Les diverses démonstrations qui y sont faites offrent l’opportunité de se former aux nouvelles techniques. D’ailleurs on encourage les concessionnaires dans ce sens. C’est vraiment un moment instantané pour le monde agricole et un moment fort pour les exposants, notamment de matériels. Ces derniers réalisent 25 à 30 % de leur chiffre d’affaires annuel, lors de la foire. Au final, la Foire de Bourail, à l’échelle calédonienne, c’est notre salon de l’agriculture.

Est-ce que la foire arrive à suivre les nouvelles demandes (ou mêmes modes) des consommateurs : le bio, les circuits courts, les végétariens et les végans, l’autosuisance alimentaire… ?

Les exposants suivent toutes ces nouvelles tendances. On n’a nullement besoin de leur imposer car ce sont des choses sur lesquelles ils sont déjà axés. Mais, par contre, c’est l’occasion privilégiée de montrer à tout le monde qu’ils sont capables de faire de beaux produits qui adhérent, à la nouvelle exigence. Pour l’autosuffisance, on n’en est pas encore là.

Comment la foire va gérer l’interdiction du plastique ?

Personnellement, nous, on ne va pas interdire le plastique. C’est aux exposants de prévoir une alternative aux poches plastique. Ceux qui ont encore un stock peuvent encore l’utiliser, par contre ceux qui n’en n’ont plus vont devoir proposer des poches en papier ou autre chose, de plus écologique.

Une occasion privilégiée pour montrer ce qu'on est capable de faire

La première pierre du nouveau restaurant de Téné va être posée samedi. Cette construction tant attendue va apporter quoi pour la foire ?

Effectivement, la construction d’une nouvelle bâtisse pour abriter le restaurant durant la foire est attendue depuis très longtemps. Elle va apporter un gros plus. Déjà, on aura un restaurant qui sera au top sur tous les plans. Les visiteurs, eux, auront un peu plus de confort. Au niveau du comité organisateur, on réfléchit déjà à l’utilisation de l’ancien restaurant qui ne sera pas détruit. Normalement, il sera transformé en halle d’exposition. Ce qui devrait nous permettre de proposer des nouveautés dans les années à venir. On a de bonnes idées, mais on ne va pas tout vous dévoiler maintenant.

Le conseil municipal a voté en mai dernier, pour les besoins de la foire, semble-t-il, l’acquisition d’un terrain à Téné. Qu’en est-il exactement ?

La mairie a acheté effectivement une partie des terrains de Monsieur Guy Moulin situés à proximité du champ de foire.

On pourra donc proposer des parkings supplémentaires au plus près des festivités. On pourra y aménager aussi et pourquoi pas, des parkings prioritaires. Pour les personnes âgées, ou en situation de handicap, ce serait idéal. Il y a aussi des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher, pour avoir une place au plus près de l’entrée de la foire. Ces aménagements vont générer des modifications au niveau du plan de circulation. Mais, ce ne sera pas pour cette année, car cette acquisition a été bouclée trop tard.

Une préparation minutieuse avant l'ouverture

Cette année, le comité a engagé des jeunes en situation d’handicap pour prêter main-forte à l’organisation. « On a besoin d’eux » explique le président de la foire.

Depuis mercredi dernier, des mouvements incessants de camions, voitures et autres véhicules mais également de personnes sont perceptibles sur et autour de l’hippodrome Robert-Dumté à Téné. Tous ces va-et-vient, inhabituels, sont liés aux préparatifs et à l’installation des exposants et des forains, de la 42e édition de la foire. Un nouveau cru qui ouvre ses portes au grand public du 16 au 18 août 2019. Le comité de foire qui pilote cette manifestation table cette année sur une fréquentation de 18 000 à 20 000 personnes. Pour que tout se passe bien et que le public soit accueilli dans de bonnes conditions, notamment sur le plan sécurité, les organisateurs n’ont pas lésiné sur les moyens humains et financiers à mettre en place.

Mercredi matin, pendant que les forains et les exposants s’installaient sur le site, dans la salle jouxtant, les bureaux de la foire, Carina et Marinette, membres du comité organisateur, s’occupaient du concours des produits transformés que le public pourra découvrir aujourd’hui. photos NB

Cette année, Andrew Bone, le président du comité de foire, peut compter sur les dix membres du conseil d’administration et sur une cinquantaine de bénévoles pour l’aider dans cette tâche. « C’est toujours la même équipe organisatrice, mais il y a eu cette année des nouveaux, par affinité ou amitié avec ceux qui sont déjà dans le comité, qui sont venus nous rejoindre, se réjouit-il. Pour ce nouveau cru, il y aura 800 exposants tout compris (éleveurs, artisans, agriculteurs et autres). Plusieurs d’entre eux se sont installés sur le site aujourd’hui (mercredi NDLR), les autres arriveront, demain ( jeudi NDLR) ».

800 exposants pour 20 000 visiteurs

C’est le cas pour les animaux qui éliront domicile pendant trois jours sur le site. L’équipe organisatrice doit faire face aussi à des imprévus de dernière minute qui engendre stress et fatigue. « Nous avons eu des petits chamboulements au sein de l’organisation. Le recrutement des secouristes n’a pas été non plus une mince affaire. La Croix-Rouge qui tenait habituellement ce poste étant indisponible, on a dû faire appel aux pompiers. Nous devons aussi jongler avec les contrôles et contrainte de la mise en place des sports mécaniques. Il y a de nouveaux règlements qui ont été instaurés. Si le personnel qualifié du gouvernement qui vient contrôler la conformité du circuit ne nous donne pas son accord, on ne pourra pas faire cette animation. Bref, ce sont des tas de petites choses qui nous tombent dessus, au dernier moment. »

Une manifestation de cette envergure engendre aussi des coûts importants. « Nous nous devons de mettre tout en oeuvre également pour boucler le budget qui s’élève à quelques 62 millions de francs, assure Andrew Bone. La recette des entrées, par exemple, préciset-il, sert juste à payer l’important dispositif de sécurité qui est déployé sur le site (gendarmes, vigiles, médecins, ambulances, secouristes). »

« Les prix d’accès à la foire de Bourail » , insiste aussi le président, « n’ont pas changé depuis très longtemps » . Malgré tous les petits détails qu’il nous reste à peaufiner, « cette 42e édition se présente pour le moment sous les meilleurs auspices. Même la météo nous est favorable pour ce long week-end festif. Je ne cesse de consulter les bulletins. D’ailleurs, il fera un peu frais le matin, c’est le top ! » . Si l’ancienne équipe avait réussi à rendre l’âme agricole à ce rendez-vous, la foire doit également être un moment festif.

« Je veux que ce soit une fête, où l’on s’amuse. Je souhaite que tout le monde soit content de venir et d’y participer… Bref, que chacun s’y retrouve. C’est comme cela que l’on va réussir à gonfler les effectifs, pour faciliter l’organisation de ce grand rendez-vous agropastoral annuel. »

Conseils

Prévoir des casquettes, du linge de rechange et une serviette, pour ceux et celles qui désirent participer à l’attraction, Cool-à pic. Respecter les panneaux de circulation mis en place pour éviter les embouteillages.

Sécurité

Les chiens même avec muselière, hormis ceux qui participent aux concours, sont interdits sur le site, tout comme l’alcool et autres produits illicites.

Hommage

Durant l’événement, un hommage sera rendu à Georges Poenade, détenteur du record du lancer de claquette depuis 2013.

Tarif

500 F par voiture et 500 F pour chaque passager à bord. Gratuité pour les enfants en rehausseur et pour les handicapés sur présentation de la carte.