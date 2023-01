La première dépression arrive, gare à la deuxième

Les prévisions se confirment : les deux épisodes dépressionnaires qui arrivent sur le territoire devraient apporter de l'eau, voire beaucoup d'eau. La première est passée au stade de dépression tropicale modérée mercredi dès 17 heures.

Vigilance jaune

Le centre de prévision de Fidji ne devrait d'ailleurs pas tarder à lui donner un prénom, ce devrait être Irène. Située à 200 kilomètres de Bélep en début d'après-midi, mercredi, la dépression se dirige rapidement, à une vitesse de 30 km/h, vers les Loyauté. Elle devrait se trouver ce jeudi matin à quelque 150 kilomètres, au nord d'Ouvéa. Si les vents attendus ne doivent pas dépasser les 45 nœuds, l'est du pays, à partir de Thio jusqu'à l'extrême nord et les Loyauté sont d'ores et déjà placés en vigilance jaune, vents violents. De fortes pluies sont attendues sur Bélep, la moitié nord de la côte Est et les Loyauté. "Des averses parfois orageuses circulent, souligne le prévisionniste du service météo, Virgil Cavarero. Elles deviennent plus intenses dans la nuit de mercredi à jeudi mais ne devraient pas dépasser des cumuls de plus de 100 mm. La dépression se déplace trop vite."

Pluies généralisées ce week-end

On ne peut en dire autant pour le deuxième système de basse pression qui devrait concerner la Nouvelle-Calédonie dès vendredi après-midi. Si les vents ne doivent pas, cette fois encore, dépasser les 80 km/h, les pluies, elles, s'annoncent bien plus sévères. "La dépression va stagner dans le sud du pays, il va pleuvoir en continu sur la chaîne et de part et d'autre", souligne le prévisionniste. Les précipitations concerneront l'ensemble du pays et pourraient afficher des cumuls beaucoup plus élevés que ceux apportés par la précédente. Des risques d'inondations sont donc à prévoir.