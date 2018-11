« Le chantier du Kea Trader pourrait se finir en 2020 »

Depuis plus de deux ans qu’il est commandant de la zone maritime, le capitaine de vaisseau Jean-Louis Fournier en a traversé des tempêtes. La lutte contre les blue boats qui a nécessité des opérations d’envergure et des interventions au plus haut sommet de l’État. L’échouement du Kea Trader et le titanesque chantier de démantèlement. Mais pas de quoi faire chavirer ce Breton au ton posé. Jean-Louis Fournier aborde les grands dossiers du moment.