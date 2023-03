"Le travail de nos gens en tribu a de la valeur"

Les produits des champs et des jardins tribaux sont-ils cantonnés à finir sur les étals de bord de route ? Pas forcément. C'est l'ambition de l'association NKAT (Napô Kèjê Amû Tênyè), basée à Poindimié, qui expérimente la mise en place d'un service de colportage dans la commune. Le principe est simple : récolter à bord d'un fourgon le fruit du travail de certaines familles pour ensuite revendre ces récoltes sur le marché océanien de Nouméa. "Le travail que font nos gens dans les tribus a de la valeur. Ce sont de grands agriculteurs. Ils plantent avant tout pour être autosuffisants, mais ils ont toujours du surplus, explique Henri Poagnidé, en charge de la commission développement économique au sein de l'association. Il ne s'agit pas de mettre fin aux marchés de bord de route mais plutôt d'apporter une opportunité complémentaire. C'est un débouché fiable car il permet une plus grande régularité des revenus."



"Nos cultures traditionnelles sont simples et bonnes pour la santé."

L'association met également en avant la qualité de ces productions 100 % naturelles. "Aujourd'hui, on emploie des grands mots comme la permaculture ou l'agroforesterie sauf que nos anciens ont toujours travaillé comme ça. Cela s'est juste un peu perdu de vue avec l'intensification et la modernisation de l'agriculture, estime Henri Poagnidé. On s'aperçoit que nos cultures traditionnelles sont simples et bonnes pour la santé puisqu'elles n'utilisent ni insecticides, ni produits chimiques. Il faut comprendre qu'elles font également vivre notre pays et qu'elles gagnent à être mieux valorisées."





Les bénévoles de NKAT (en partenariat avec le Jardin vert champ kanak du Sud) comptent ainsi parvenir à instaurer ce service de colportage deux fois par mois. Pour l'heure, 25 habitants de la commune ont été identifiés. Un nombre qui devrait être amené à gonfler au vu du travail de fond que mène l'association depuis plusieurs années en incitant notamment les familles à diversifier leurs cultures. "Nous leur proposons des formations pour apprendre à faire du cacao, de la vanille, du café ou encore du miel afin qu'elles puissent bénéficier d'une production lissée tout au long de l'année, poursuit ce membre actif de NKAT. Cela s'adresse plus particulièrement aux jeunes que l'on veut inciter à se reconnecter avec tous ces savoirs traditionnels. L'objectif, c'est de leur permettre de rester à Poindimié ou de leur donner envie de revenir vivre dans leur commune, en leur garantissant un revenu fixe. Et on ressent déjà les effets de ces formations puisque lors de notre opération de colportage, la jeunesse était très bien représentée parmi les producteurs."

Une initiative qui vise également à lutter contre le gaspillage dans les champs, comme sur les étals des marchés de bord de route, lorsque les produits ne trouvent pas preneur. Comme l'expliquent Appolinaire et Ludivine, de Tiwaka : "On n'a pas assez de clients et du coup, il y a beaucoup de gâchis parmi les produits que l'on propose. Si on ajoute à ça les rats qui se servent également quand on n'est pas là, les pertes peuvent être importantes."