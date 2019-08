Le recensement 2019 débutera le 10 septembre

Dans moins d’un mois, le 10 septembre très exactement, la Calédonie va se lancer dans une opération de recensement qui va durer quasiment un mois et sera pilotée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en partenariat avec l’ISEE, l’institut calédonien.

C’est peu dire que les préparatifs vont bon train car il faut recruter des dizaines de contrôleurs et des centaines d’agents recenseurs. Il faut aussi les former, s’assurer qu’ils ont une bonne connaissance des quartiers ou des tribus où ils vont opérer.

En amont, les cadres de l’ISEE et le chef de la mission recensement de l’INSEE ont rencontré les différents groupes politiques pour peaufiner les questions les plus sensibles, celles concernant les liens à la Nouvelle-Calédonie et les appartenances communautaires. Ainsi la sixième question : « estimez- vous être Calédonien ou Calédonienne » a un caractère très subjectif : on revendique ou non son attachement à la Nouvelle-Calédonie. Toujours sur le terrain du sentiment d’appartenance communautaire, une question porte sur les ethnies et offre à chaque personne interrogée le choix de fournir plusieurs réponses. Tous les métissages sont donc possibles.

Le questionnaire est adapté à la société calédonienne

Pour mémoire, à l’issue du dernier recensement, effectué en septembre 2014, 39 % des personnes interrogées se disaient Kanak, 27,2 % se disaient Européennes, 8,7 % se disaient « autres », y compris Calédoniennes, 8,6 % estimaient appartenir à plusieurs ethnies, 8,2 % se revendiquaient comme Wallisiens ou Futuniens, et enfin 2,9 % se classaient comme Polynésien. Dans le questionnaire qui sera proposé cette année, d’autres origines apparaissent distinctement : les Indonésiens, les Ni- Vanuatu, les Vietnamiens.

Une campagne d’information sera organisée avant le début du recensement.

Bien se connaître

Sur les différentes parties du territoire français, des recensements sont opérés tous les cinq ans. Il s’agit en premier lieu de connaître le nombre d’habitants, de mesurer les augmentations, les diminutions, mais aussi les évolutions sociales, les compositions familiales, la qualité des logements, l’amélioration ou pas du niveau d’équipement, du niveau de soins, de la longévité et de la fécondité d’une population. D’où toute une série de questions sur le logement, le nombre d’occupants, etc.

Enjeux financiers

Les résultats du recensement sont des outils à partir desquels peuvent s’élaborer des politiques publiques. C’est un élément de calcul de la répartition du fonds intercommunal de péréquation (FIP). Une commune dont la population augmente verra sa dotation faire de même, et inversement. C’est également à partir de ces chiffres que l’on peut programmer la construction de nouvelles écoles ou, au contraire, leur fermeture.

Obligatoire

A noter que le recensement n’est pas quelque chose de facultatif. C’est une formalité obligatoire à laquelle chaque habitant doit se soumettre, qu’il soit citoyen ou non. Cela dit, il n’existe pas de véritable sanction autre que l’assiduité de l’agent recenseur dont la tâche est bien plus simple dans les quartiers modestes que dans ceux de standing.

« Nous devons appliquer des critères internationaux »

LAURENT ODDO, Responsable de la mission de recensement de la population de Nouvelle-Calédonie.

Par Ph. F.

Laurent Oddo est déjà venu plusieurs fois en Nouvelle-Calédonie. Photos Thierry Perron

Les Nouvelles calédoniennes :

Combien de personnes doivent participer aux opérations de recensement ?

Environ 900. Il y aura une dizaine de cadres venus de l’INSEE depuis la Métropole, les personnels de l’ISEE, des superviseurs et plusieurs centaines de personnes recrutées pour l’occasion : 72 contrôleurs, et à peu près 800 agents recenseurs. Chaque province met à contribution ses services de l’emploi pour aider au recrutement de ces centaines de personnes. Il n’y a pas de limite d’âge pour effectuer ce type de mission et des retraités motivés feront partie des équipes.

La connaissance du terrain est sans doute un atout décisif ?

C’est même indispensable. Non seulement il faut bien connaître le terrain mais aussi avoir de la souplesse d’esprit. J’ai besoin de gens à même de comprendre les concepts statistiques que nous mettons en oeuvre, qui sont très occidentaux, tout en faisant le pont avec des personnes qui vivent dans des milieux culturels différents. C’est la raison pour laquelle, en tribu, nous essayons de recruter des personnes de l’endroit. Toujours au plus proche du terrain.

Vous insistez sur la nécessité de produire un travail répondant à des standards internationaux.

Nous mettons en oeuvre des critères de l’ONU afin que le travail que nous faisons puisse entrer dans des grilles de comparaison. Nous devons pouvoir nous comparer à l’Australie, au Vanuatu, ou à la Polynésie.

Qui doit se charger de former les contrôleurs ?

C’est moi pour l’essentiel, il y aura aussi des superviseurs de l’ISEE. Quant aux agents recenseurs, ils seront formés par les superviseurs, pratiquement dans toutes les communes qui mettent à notre disposition du matériel et des salles.

A chaque recensement, on entend des gens dire qu’ils n’ont pas été contactés et qui mettent en doute la fiabilité de l’opération. Que répondez-vous ?

Beaucoup de gens affirment de bonne foi n’avoir pas été recensées alors qu’elles se trompent. Dans une famille de plusieurs personnes, tout le monde n’est pas interrogé. Nous demandons à nos agents recenseurs de passer au moins trois fois au même endroit à des horaires différents. Par ailleurs, si une personne ou une famille est durablement absente, nous allons tout de même pouvoir procéder à son dénombrement. Il suffit d’interroger quelques membres du voisinage pour savoir qu’à tel endroit vit une famille de quatre personnes partie en vacances. Nous manquerons d’informations qualitatives, mais au moins ces personnes seront dénombrées, et nous pouvons avoir des compléments par les mairies par exemple, ou par les syndics.

Compétence Etat

Le recensement est une compétence de l’Etat et, à ce titre, il est piloté par l’INSEE qui s’appuie sur les organismes de statistiques locaux dans les territoires ultramarins.

295 millions

C’est le prix en francs Pacifique de l’opération qui va débuter le 10 septembre.

Confidentialité

Les questionnaires sont nominatifs, mais au cours de leur traitement, ils sont anonymisés. C’est une obligation issue de la loi. Aucune information nominative ne peut être transmise aux administrations.