Le Salon de l’étudiant a commencé à Nouville

ENSEIGNEMENT. Le Salon de l’étudiant fête son 20e anniversaire sur le campus de l’Université de Nouvelle-Calédonie. Aujourd’hui, ainsi que demain, samedi, de 9 heures à 17 heures, les lycéens et les étudiants sont invités à faire un tour des cinq villages installés pour l’occasion : orientation, formation, mobilité et international, vie étudiante, associations.

Quelle formation suivre, comment préparer son dossier, comprendre le fonctionnement de Parcoursup mais aussi comment trouver un logement, ou comment obtenir une bourse… Préparer son entrée dans le monde étudiant est un chemin semé d’embûches. Heureusement le Salon de l’étudiant, organisé par le gouvernement, l’Université et le vice-rectorat, permet de trouver des réponses à ces multiples questions et inquiétudes qui animent lycéens et parents. Surtout ces dernières années, des réformes bouleversent l’éducation : la nouvelle plateforme Parcoursup, la réforme des licences et la réforme du bac. Des mini-conférences de 20 minutes aborderont ces sujets mais permettront aussi de découvrir différents corps de métiers ou de discuter de la vie étudiante en général.

Une centaine de formations

Un accent particulier est mis comme chaque année sur l’orientation : véritable enjeu des lycéens en recherche de projet professionnel. Environ une centaine de formations sont proposées sur l’ensemble du territoire, un choix difficile, surtout si on ajoute les formations possibles en Métropole ou à l’étranger.

Pour permettre d’y voir plus clair, l’ensemble des établissements de formation du Caillou sont réunis durant ces deux jours afin de présenter les différents parcours qu’ils proposent. Les institutions, elles aussi sur le Salon, présentent quant à elle les dispositifs d’accompagnement et d’aide. Les associations proposent de leur côté sur leur pôle des animations de prévention et de sensibilisation à destination des jeunes.

Le Salon permet aussi de se renseigner sur les nouveautés de la rentrée 2020 : le campus du Nord, à Koné, et les deux licences professionnelles application Web et arts numériques.

Savoir +

20e Salon de l’étudiant à l’Université de Nouville. Aujourd’hui, et samedi 3 août de 9 heures à 17 heures. Entrée gratuite.