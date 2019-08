Le Salon de la gastronomie devient Salon saveurs et traditions

SOCIÉTÉ. Le rendez-vous haut en couleur et en saveurs de la Maison des artisans se renouvelle cette année. En effet, le traditionnel Salon de la gastronomie change de nom. Ce weekend, de demain, vendredi, à dimanche, gourmets et gourmands sont les bienvenus à la première édition du Salon saveurs et traditions.

Les 8 000 à 10 000 visiteurs attendus trouveront pas moins de 46 exposants à la Maison des artisans. Au programme, un menu varié mettant à l’honneur une gastronomie de toutes origines : asiatique, antillaise, française… Mais aussi de la charcuterie, du foie gras, du poisson, de la viande et quelques douceurs pour les bouches sucrées : miel, biscuits, confitures et pâtisseries. Idéal pour repartir avec les ingrédients de son prochain dîner ou pour commander des plats à emporter.

Démonstrations

Un visiteur pourra aussi repartir le dimanche avec un extracteur de jus d’une valeur de 66 000 francs dans le cadre d’un jeu organisé par Save Juice, le partenaire officiel du Salon.

Un espace restauration sera installé sous le grand chapiteau permettant aux visiteurs de déjeuner. Le menu gastronomique des élèves du lycée professionnel commercial et hôtelier Auguste- Escoffier régalera les papilles avec trois entrées, trois plats et des desserts préparés dans une cuisine montée sur place. Des apprentis du Centre de formation de la Chambre de métiers et de l’artisanat seront eux aussi présents sur le salon. Les apprentis boulangers feront démonstration de leur savoir-faire.

Savoir +

La première édition du Salon saveurs et traditions aura lieu à la Maison des artisans, à Nouville. Demain, vendredi 2 et samedi 3 août de 9 heures à 18 heures. Dimanche 4 août de 9 heures à 17 heures. Entrée gratuite.