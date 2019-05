Au 11e salon du tourisme, pas d’Australiens, de Néo- Zélandais ou de Japonais, la clientèle à qui le pays fait les yeux doux. Mais des Calédoniens et des Métropolitains à la recherche de bonnes affaires. Ce sont eux qui profitent le plus de la « destination Calédonie » et qui participent au développement touristique chaque week-end et lors des vacances scolaires.