Les Flèches de la musique livrent un palmarès métissé

CULTURE. Hier soir, la 9e cérémonie des Flèches de la musique était placée sous le signe du renouvellement. Renouvellement de la formule, d’abord, avec une nouvelle date et une ouverture plus large vers le monde économique. Renouvellement créatif, aussi, avec des albums témoignant d’un métissage et d’une recherche musicale nouvelle, même chez des artistes connus depuis des décennies. Comme souvent, les artistes des Loyauté, et particulièrement de Lifou, sont en bonne place : Edou, Tim Sameke, Gayulaz ou encore I Nu ont été récompensés.