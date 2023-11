Dans un communiqué envoyé ce vendredi, la société Yalap Bélep signale qu’en raison "d’un contretemps survenu dans la procédure administrative et compte tenu de la dégradation des conditions météorologiques, la rotation prévue le samedi 11 novembre aller et retour entre Koumac et Bélep est annulée".

Pour rappel, les rotations ont été interrompues après une casse moteur survenue le 26 octobre sur le Seabreeze, catamaran qui relie habituellement les deux communes. Yalap Bélep devait reprendre ses dessertes avec le Mary D Princess, navire dédié d’ordinaire aux liaisons entre Nouméa et le phare Amédée, à partir de ce samedi 11 novembre. Malheureusement, les autorisations administratives n’ont pas encore été bouclées. Si ces dernières doivent être finalisées ce vendredi, précise la société Yalap Bélep, le Mary D Princess ne pourra pas pour autant mettre le cap sur Bélep, samedi, en raison des mauvaises conditions météorologiques prévues ce week-end.

Au moins deux mois sans le Seabreeze

Le bateau ne reprendra donc qu’à partir de la semaine prochaine ses rotations hebdomadaires vers Bélep, à savoir un aller-retour par semaine, le jeudi, avec un départ de Koumac à 7 heures et un départ de Bélep à 16 heures. Le calendrier retrouvera un cours normal une fois les réparations sur le moteur du Seabreeze effectuées. Elles pourraient toutefois prendre deux mois.