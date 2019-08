Metzdorf succède à Santacroce à la tête de l’Ocef

Les remaniements se poursuivent au sein des conseils d’administration de la plupart des instances calédoniennes, à la suite de l’élection du 16e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Nicolas Metzdorf, auparavant chargé de l’animation du secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et porte-parole du 15e gouvernement, a été nommé mercredi à la présidence de l’Ocef. C’est Ghislain Santacroce qui présidait jusqu’à présent aux orientations de l’Office de commercialisation et d’entreposage frigorifique, dont le rôle est de concourir au développement rural et de réguler les marchés agricoles - en particulier ceux de la viande et de la pomme de terre. Ghislain Santacroce, qui a occupé cette fonction pendant quinze ans, siégera toujours au conseil d’administration. Pour Nicolas Metzdorf, président de la commission du développement rural de la province Sud dès 2014 et du conseil d’administration de l’Agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles (Apican) en Nouvelle-Calédonie, c’est un terrain connu et « une reconnaissance du travail effectué ces dernières années dans le secteur agricole, et notamment celui de l’élevage ».

Boycott de Calédonie Ensemble

« C’est une bonne nouvelle aussi pour notre parti Générations NC, commente le président de son bureau Nicolas Metzdorf, car c’est une grosse responsabilité qui nous est confiée. » Désigné président de l’Ocef pour un mandat d’un an renouvelable, avec le soutien de l’ensemble des groupes politiques (Agissons Pour le Nord, Avenir en confiance, Uni, EO, UC et PT), à l’exception de Calédonie ensemble a précisé Générations NC dans un communiqué, Nicolas Metzdorf entend se mettre rapidement au travail dans l’intérêt des professionnels du secteur et des consommateurs. « Il y a des réformes importantes à mener, précise-t-il, notamment pour améliorer la traçabilité entre le producteur et le consommateur, en particulier pour la viande. C’est quelque chose que les consommateurs calédoniens demandent. Et puis il faut rénover l’outil Ocef d’une manière générale, qui date des années soixante ».