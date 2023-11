"Surprise" et "déception". Voilà les deux termes utilisés par la Société minière du Sud Pacifique (SMSP) pour évoquer les récentes déclarations d’élus des groupes Loyalistes et Rassemblement. Ces derniers ont dénoncé un "régime de faveur" dont bénéficierait la SMSP avec le vote de deux nouvelles taxes sur le minerai et ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Celle visée en particulier, la taxe sur l’export, accordera une exonération de 30 % pour tout export de minerai vers une usine offshore. Une mesure jugée inégale par les élus puisque seule la SMSP en possède une, en Corée du Sud.

À l’inverse, la société se félicite que "ce modèle [soit] enfin reconnu comme servant l’intérêt général car il permet un retour d’argent sur le territoire". Pour la société, ce sera en effet un moyen de renvoyer une part des bénéfices "vers la Nouvelle-Calédonie par le biais de l’actionnariat". "Pour rappel, notre usine en Corée du Sud, la SNNC a rapporté près de 12 milliards de francs sur le territoire depuis 2009. C’est une des justifications de l’intérêt général de ce type de montage", souligne la SMSP dans un communiqué, où elle déplore également "que certains élus ne le comprennent pas".

Les déclarations des élus Loyalistes et Rassemblement sont jugées "extrêmement choquantes", pour le groupe, qui rappelle être pourvoyeur de 2 800 emplois sur le territoire et détenir "le plus important investissement calédonien à l’étranger".