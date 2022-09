Incident à Prony Resources : la province Sud suit "avec attention"

"Si des déversements dans le milieu ont pu avoir lieu à cette occasion, ils l'ont été de manière brève et sans dépassement des seuils de toxicité aiguë à l'aval immédiat de l'installation, excepté toutefois pour le nickel (0,7 mg/l contre 0,5 mg/l), a indiqué la province Sud dans un communiqué paru vendredi soir. À ce stade, il peut être confirmé d'une part, la stabilité de la berme et d'autre part, que la totalité des eaux de drainage sont dorénavant pompées pour traitement. Aucun rejet de polluant n'est constaté directement dans le milieu naturel." Des investigations à l'aval sont cependant exigées auprès de l'industriel pour s'assurer de l'absence d'impact dans la rivière. "Les opérations visant à préciser l'origine de cet incident sont toujours en cours et sont suivis avec attention par la province Sud qui veillera auprès de l'industriel à un strict respect de ses obligations."

