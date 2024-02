Guichet unique, numéro vert et cellule spécifique : l’accompagnement des salariés du nickel s’organise

Ce jeudi, plus de 600 sous-traitants vont perdre leurs contrats passés avec KNS. Alors que les premiers effets de la mise en sommeil de l’usine du Nord se font sentir, un nouveau comité de pilotage de la cellule de suivi et d’accompagnement mise en place par le gouvernement s’est réunie, mardi 27 février. Les collectivités, organisations et partenaires sociaux membres de ce dispositif, né fin janvier pour faire face aux difficultés des entreprises et des salariés de la filière nickel, se penchaient cette semaine sur des propositions de soutien formulées lors des groupes de travail.

Ainsi, la création d’un guichet unique mis en place par les provinces Sud et Nord dans les quinze prochains jours a été approuvée. Il devra offrir un accompagnement dans la recherche d’emploi et le besoin d’aides financières des salariés et sous-traitants en difficulté.

L’Isee chargée d’évaluer les conséquences

"En parallèle, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) ainsi que la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) installeront une cellule spécifique et un numéro vert visant à informer et à accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants affiliés à leurs organismes", indique également le gouvernement.

Par ailleurs, l’Institut de la statistique et des études économiques (Isee) a été chargé d’évaluer les effets de la crise du nickel par secteur d’activité et zone géographique "en mettant un accent particulier sur les impacts directs et indirects".

Les questions du financement du chômage partiel et des délais de paiement des fournisseurs ont également été abordées. La cellule se réunira de nouveau mardi prochain.