[Mise à jour] La dépression tropicale pourrait concerner les Loyauté ce week-end

[Mise à jour 13 h20] Une première carte de trajectoire de la dépression a été éditée par Météo France, précisant que ce phénomène évolue encore dans un environnement favorable. "Elle se renforce au cours des prochaines heures et la nuit prochaine et devrait atteindre temporairement le niveau de dépression tropicale forte. Elle devrait passer au sud d'Efaté dans la journée de samedi, indique Météo France. Elle reste éloignée de la Nouvelle-Calédonie mais génère temporairement un renforcement des vents d'Est à Sud-Est aux Loyauté et sur l'Est, jusqu'à 75 km/h en rafales."

[10H30] Les conditions météorologiques vont sans aucun doute se dégrader ce week-end en Nouvelle-Calédonie. En cause, un phénomène dépressionnaire actuellement situé au nord de Bélep et qui devrait atteindre le stade de dépression tropicale modérée dans le courant de la journée. Elle sera alors nommée par le centre fidjien.

Selon les prévisions, elle devrait se diriger vers le Sud du Vanuatu dans la journée samedi. Toutefois, un "modèle dissident la dirige à proximité des îles Loyauté", indique Météo France. Les prévisions devraient s’affiner ce vendredi. Quoi qu’il en soit, il faut s’attendre à "un renforcement du vent et de la pluie" en particulier dans le Nord, la côte Est et les Loyauté.

Météo France organise un point presse, ce vendredi à 16 heures, consacré à l’évolution du phénomène.