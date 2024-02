L’Australie offre des bourses aux étudiants calédoniens et polynésiens

C’est une bonne nouvelle pour les jeunes de la région. Dans le cadre de la feuille de route France-Australie, signée par les ministres des Affaires étrangères Penny Wong et Catherine Colonna, en décembre 2023, le Gouvernement anglo-saxon annonce le retour des "Australia Awards" en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.

Ces bourses internationales sont destinées "à la prochaine génération de leaders mondiaux", qui à travers leurs études et leurs projets de recherche, deviennent "acteurs du changement", tout en développant des "liens personnels pérennes" avec l’Australie.

Le programme concernera tous les ans cinq boursiers venus de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française qui pourront poursuivre des études de niveau postgraduate (c’est-à-dire après un bac + 3) chez nos voisins. Les candidatures sont, dès à présent, ouvertes pour l’année 2025.

Dans quels domaines ?

Les bourses couvrent une grande variété de domaines prioritaires, notamment la gestion de l’environnement et des ressources naturelles ; les sciences de l’ingénieur ; les énergies renouvelables ; la transition énergétique, l’économie numérique ; les études maritimes et les sciences marines ; les sciences de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; le tourisme ou encore les sciences sociales et de la démographie.

Le consulat d’Australie assure que les candidats retenus "verront l’ensemble de leurs dépenses couvertes" : frais de scolarité, indemnités de voyage, etc.) La somme, qui est destinée à couvrir les dépenses de la vie quotidienne des boursiers correspond à près de 200 000 francs par mois. Un montant qui évolue tous les ans.