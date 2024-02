Le risque d’une dépression tropicale ce week-end se renforce

Météo France NC l’annonce d’emblée : "Il y a encore de grosses incertitudes" quant à l’évolution du système dépressionnaire qui stagne depuis plusieurs jours au nord du Caillou et qui devrait se renforcer avant la fin de la semaine.

Quelle trajectoire ? Quelle puissance ? Pour l’heure, rien n’est sûr. Pour autant, depuis ce mercredi, le risque "se renforce" à mesure que cette dépression tropicale faible remonte vers le nord où les eaux sont plus chaudes et où elle rencontre ainsi des conditions plus favorables à son intensification.

Par conséquent, le phénomène est susceptible d’atteindre le stade de dépression tropicale modérée, voire forte selon certains modèles, entre vendredi et le week-end prochain.

Vers le Vanuatu ou la Nouvelle-Calédonie ?

Cette dépression devrait ainsi être nommée d’ici jeudi ou vendredi alors qu’elle se situera dans une zone comprise entre le Caillou et le Vanuatu.

"Le modèle européen, qui est le plus fiable selon nous, la fait plutôt passer sur le Vanuatu et le nord de la Nouvelle-Calédonie. Le modèle américain la prévoit moins forte mais avec un passage sur la Calédonie. Toutes ces incertitudes seront levées quand le phénomène sera plus mature, on espère d’ici jeudi, explique Ludovic Lesca, chef prévisionniste chez Météo-France NC. Ce que l’on sait, c’est qu’il faut s’attendre à un renforcement du vent dès demain (jeudi) sur la pointe Nord, puis sur les Loyauté et une dégradation pluvieuse dans la zone à partir de vendredi. Le temps pourrait être moins perturbé dans le sud du pays, mais cela reste, là encore, à affiner."

Dans ce contexte, Météo France recommande aux Calédoniens de rester informés régulièrement de l’évolution du phénomène.