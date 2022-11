Daniel Goa conserve les rênes d'une Union calédonienne en lutte 

L'Union calédonienne, dont le président a été réélu face à Roch Wamytan, et le Palika n'ont pas la même position avant les bilatérales proposées à la fin du mois avec les ministres Darmanin et Carenco.

Et un de plus. Daniel Goa a obtenu ce dimanche un nouveau mandat d'un an à la tête de l'Union calédonienne, lors du 53e congrès tenu à Bourail, à la tribu d'Azareu. L'homme de Hienghène et président sortant a récolté, au second tour, 120 voix, contre 61 pour Roch Wamytan, figure historique