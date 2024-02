[Dupont-Moretti dans le Nord] "Hier au Camp-Est c'était la nuit, aujourd'hui au centre de Koné c'est le jour"

[10h55] C'est la première prison qu'inaugure le garde des Sceaux en outre-mer. Pour lui, le centre pénitentiaire de Koné est le "témoin que la Nouvelle-Calédonie est au cœur des préoccupations de l'Etat car il n'y a pas de territoires oubliés de la République." Cet établissement "absolument unique" permet "d'assurer la qualité des réponses pénales et dans des conditions dignes". "Hier au Camp-Est, c'était la nuit, aujourd'hui au centre de Koné, c'est le jour".





Cette prison "permet le rééquilibrage entre les provinces Sud et Nord", notamment à travers "le maintien des liens familiaux".

Le centre compte 88 agents, 120 places et actuellement 108 détenus.

[10h45] "Merci de servir la justice. Nous faisons tous partie de la même communauté pénitentiaire. On peut faire tous les bâtiments, mettre tout l'argent que l'on veut, sans les hommes et leur investissement personnel et collectif, on n'arrive à rien. Merci infiniment, a déclaré le ministre de la Justice au personnel de la prison. Avant de poursuivre : "Réduire les distances entre détenus et familles, c'est aussi l'objectif de cet établissement pénitentiaire. "





[10h40] Une coutume et un geste de bienvenue se tiennent actuellement dans la prison. Auparavant, le garde des Sceaux a rencontré le personnel, notamment le service de psychiatrie, avant de découvrir les parcelles tests qui permettent aux détenus d'avoir une activité agricole et agriforestière.





Si le ministre a été accueilli au son des guitares et yukuleles, quelques injures fusent au loin depuis les quartiers où sont enfermes les détenus. Les prisonniers, qui purgent ici essentiellement des peines d'au moins deux ans, sont à "90 à 95%" originaires de la province Nord.

[10h10] Le garde des sceaux arrive à la prison de Koné au son des chants du personnel.





[10h00] Le garde des Sceaux arrive à la prison de Koné au son des chants du personnel.





[8h30] La Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) composée de plusieurs formations indépendantistes (UC, Parti travailliste, le Mouvement des Océaniens indépendantistes, Dynamique autochtone, l’USTKE et le CNTP) organise une manifestation ce vendredi à Koné le long du rond-point de la province Nord à l’occasion du déplacement du garde des Sceaux. L’ambiance est calme, les manifestants arrivent sous la surveillance de nombreux gendarmes. Près de 180 personnes sont présentes dans le cortège.