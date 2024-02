La sécurité au programme de la deuxième journée

Une journée axée sur la sécurité. Voici le thème principal de la triple visite ministérielle, ce jeudi. Après une rencontre informelle avec les employés du haut-commissariat, Gérald Darmanin et Marie Guévenoux rejoindront Eric Dupond-Moretti à Nouville pour une visite de la maison d’arrêt et pour échanger avec les surveillants de prison, au Camp-Est.

Tous trois sont ensuite attendus à Ducos, où doit être présenté le projet du futur centre pénitentiaire de Nouméa. Après ce moment important de la triple visite ministérielle, Gérald Darmanin et Marie Guévenoux prendront la direction de la Brousse, et plus précisément de l’Institut agronomique calédonien (IAC) à La Foa, où ils découvriront les parcelles où sont expérimentées certaines cultures (11h30).

Eleveurs vigilants

Ils déjeuneront avec les agriculteurs, avant de se diriger vers Moindou pour assister, à 14 heures, à la présentation du projet de nouvelle brigade de gendarmerie spécialisée dans la lutte contre les atteintes portées à l’environnement. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et la ministre déléguée aux Outre-mer participeront également à la signature du protocole sur la sécurité participative, dans le cadre du dispositif des éleveurs vigilants. Il s’agit de la dernière séquence prévue pour ces deux ministres sur le Caillou.

De son côté, Eric Dupond-Moretti doit se rendre en fin de journée (16h45) au centre d’accueil des auteurs de violences intrafamiliales, à Nouméa. Vendredi matin, le garde des Sceaux doit inaugurer la prison de Koné à 10h30 avant de retourner à Nouméa pour assister à la rentrée des avocats, qui bouclera sa visite de trois jours en Nouvelle-Calédonie.