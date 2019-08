Le haussaire au contact des forces de police

Sécurité. Après la réunion d’ordre public, qui réunit les acteurs de l’État en charge de la sécurité sur le territoire et qui se tient chaque lundi, le haut-commissaire a visité le commissariat central de la police nationale, à Nouméa. Installé dans ses fonctions il y tout juste une semaine, Laurent Prévost a été accueilli par le commissaire général Alain Martinez, directeur de la sécurité publique, le chef d’état-major, commandant Jacques-Olivier Viret, et son adjoint, Thierry Bourat.

Le haussaire, accompagné de son directeur de cabinet Matthieu Doligez, est allé au contact des fonctionnaires de police afin de les rencontrer, de connaître leurs conditions de travail, de mieux comprendre les typologies de la délinquance rencontrées dans la capitale et d’établir un bilan des actions engagées en 2018 et sur les six premiers mois de l’année. Police de sécurité du quotidien, problématiques liées aux ivresses publiques et manifestes, aux cambriolages et aux violences, sont autant de points abordés au cours de cette visite.