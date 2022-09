La province Sud rejoint la plateforme NC Connect

La province Sud est la première collectivité à rejoindre NC Connect pour faciliter davantage toutes les démarches en ligne des ressortissants de la province Sud. Une convention signée entre le gouvernement et la Maison bleue permet donc de créer ce " bouton " sur le site province-sud.nc. NC Connect est une plateforme sécurisée et simplifiée qui permet aux usagers de se connecter à l'ensemble des services partenaires, sans avoir à créer de nouveaux comptes, et par exemple pour les démarches fiscales. Elle propose également un service d'identité numérique pour garantir l'identité des utilisateurs qui se connectent. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs auront le choix entre deux modes de connexion : soit via le site provincial en se créant un compte utilisateur avec un nouveau mot de passe ou bien avec leur compte NC Connect, facilitant ainsi leurs démarches administratives. À ce jour, la province Sud propose une centaine de démarches totalement dématérialisées pouvant être effectuées en ligne. Ainsi, chaque usager peut effectuer ses démarches sans se déplacer mais pourra aussi, dans le cadre des prochains développements pour certaines démarches, connaître l'avancement de son dossier.